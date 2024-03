Wyzwalanie Polski, a co W Opolu? Komentarz Tomasza Żaka

Doskonale to obrazuje nie służące Polakom upolitycznienie tego, co zwykliśmy nazywać „wyzwoleniem”. Chodzi oczywiście przede wszystkim o rok 1945 i systematyczne, miesiąc po miesiącu, wypieranie przez Armię Radziecką z naszych ziem wojsk III Rzeszy. Zanim mogliśmy mówić o „kolejnej okupacji”, mieliśmy oczywistą daninę krwi składaną na naszej ziemi przez żołnierzy Armii Czerwonej. Kiedyś (a pamiętam to dobrze) usuwano każdy niemiecki napis, każdy pomnik itd. Dzisiaj „gumkuje się” wszystko, co wygląda jak cyrylica i może mieć związek z Moskwą.

Opole ostatecznie wyzwoliły jednostki 1 Frontu Ukraińskiego (3 Armia Pancerna Gwardii, 5 Armia Gwardii i 21 Armia) dopiero 15 marca. Trzy dni później, po 14 dniach walki, wyzwolony został Kołobrzeg. Tutaj działały wojska I Frontu Białoruskiego pod dowództwem marszałka Gieorgija Żukowa, ale finalnie to nadmorskie miasto zdobyła działająca w ramach tego Frontu I Armia Wojska Polskiego pod dowództwem gen. Stanisława Popławskiego. To właśnie wtedy odbyły się tutaj symboliczne „zaślubiny Polski z morzem”.