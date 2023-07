XVI Zlot Motocyklowy w Prudniku. Będzie parada 200 motocyklistów po Górach Opawskich i wybory miss motocykli

Co roku przyjeżdża do Prudnika – Lasu kilkuset motocyklistów z całej Polski i z Czech, właścicieli najróżniejszym marek motocykli. To dla nich okazja do spotkania, rozmów, zaprezentowania nowego sprzętu.

Tegoroczny, już 16 zlot, zaczyna się w piątek 21 lipca. We sobotę 21 lipca, po oficjalnym otwarciu i powitaniu, motocykliści utworzą kawalkadę i przejadą wspólnie do Głuchołaz. Około godziny 13 zaparkują na głuchołaskim rynku, gdzie będzie można podziwiać wspaniałe maszyny. Około 14 parada pojawi się na prudnickim Rynku, gdzie zaplanowano widowiskowy pokaz stuntu motocyklowego, czyli jazdy na jednym kole.

Będą też wybory miss motocykli, czyli najpiękniejszego pojazdu.

Zlotowi towarzyszą też koncerty na scenie na błoniach koło Sanktuarium Św. Józefa w Prudniku. W piątek o 18 zobaczymy duet Euforia, a potem trio Trzy Twarze. W sobotę o 19 koncert zespołu The JamSession. O 21 wystąpi słowacki zespół RockinBalls.