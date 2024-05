Alert pogodowy. To będzie burzliwy dzień. 5 maja na Opolszczyźnie będą burze z gradem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wydał ostrzeżenie dla województwa opolskiego. Jest to ostrzeżenie pierwszego i drugiego stopnia o burzach z gradem.

Alert pogodowy dotyczy wszystkich 11 powiatów na terenie województwa opolskiego oraz miasta Opola.

Te powiaty to:

opolski

miasto Opole

brzeski

głubczycki

kędzierzyńsko-kozielski

krapkowicki

kluczborski,

namysłowski,

nyski,

oleski

prudnicki

strzelecki

Ostrzeżenie o burzach z gradem obowiązują w niedzielę (5 maja) od godz. 12:00 do godz. 21:00. Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm, a do tego porywy wiatru do 85 km/h oraz lokalnie grad. Prawdopodobieństwo wystąpienia takich burz synoptycy oszacowali na 90 procent.

Nieco mniejsze burze mogą wystąpić dzisiaj (5 maja) w godzinach od 12:00 do 22:00 na terenie powiatów: kluczborskiego, namysłowskiego i oleskiego. Tam wydano ostrzeżenie drugiego stopnia. Prognozowane są tam burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do 30 mm, oraz porywy wiatru do 90 km/h, lokalnie 100 km/h. Miejscami grad. Prawdopodobieństwo wystąpienia takich burz synoptycy oszacowali na 80 procent.