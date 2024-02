Z czego słyną Strzelce Opolskie? Na pewno z aż dwóch więzień, ale nie tylko! Oto zaskakująca lista TOP 7

1. Strzelce Opolskie - miasto dwóch więzieńGdyby zapytać kilka przypadkowych osób z innych zakątków kraju, z czym kojarzą im się Strzelce Opolskie, to z dużym prawdopodobieństwem padłoby wskazanie na… dwa więzienia. Co ciekawe, wiele osób sądzi, że miejscowe zakłady zakłady karne są przeznaczone dla najniebezpieczniejszych kryminalistów w kraju. To stwierdzenie jest częściowo prawdziwe. Co prawda, w strzeleckich więzieniach wyroki odsiadują recydywiści (w tym skazani za morderstwa na kary dożywotniego więzienia), ale nie są to jedyne zakłady karne w Polsce dla takich przestępców. Niezwykłe jest natomiast to, że w tak niewielkim mieście, działają dwa więzienia. Łącznie przebywa w nich ok. 1600 skazanych.

Radosław Dimitrow