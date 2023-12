Z okazji Sylwestra więcej kursów linii nocnych autobusów MZK w Opolu Mirosław Dragon

Dzisiaj sylwestrowa noc pełna imprez, więc żeby łatwiej było wrócić do domu, odjazdy autobusów MZK Opole na linii N1 będą odbywały się co godzinę, a w niektórych przedziałach czasowych co pół godziny. Będzie także kursować nocna linia N2.