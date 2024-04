Za oknem prawie lato, a oni nadal morsują! W niedzielę (14 kwietnia) wieczorem ostatnia szansa, by do nich dołączyć

Za oknem coraz cieplej i choć na kąpiel pod chmurką nadal decydują się tylko najtwardsi, morsy z Dębowej dziś kończą sezon. Jeśli nie brak Wam odwagi, możecie do nich dołączyć. Ostatnie do jesieni wejście do wody rozpocznie się w niedzielę (14.04) o godz. 22 na plaży głównej.

Zdrowe Morsy Dębowa Kędzierzyn-Koźle