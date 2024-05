Zadeklarowanym gejom i lesbijkom żyje się łatwiej. Ale i tak większość myśli o wyjeździe z Opolszczyzny

- Ta dyskryminacja może mieć różne oblicza, m.in. agresji słownej czy homofobii w miejscach publicznych, ale również w domach – mówi Maciej Kruszka ze Stowarzyszenia Tęczowe Opola, które opracowało raport. – Badani deklarowali, że zdarzyło im się też doświadczyć oplucia (16 proc. doświadczyło go raz), zaczepek naruszających nietykalność cielesną (17 proc.) czy ataków seksualnych (10 proc.)

Raport „Sytuacja społeczna osób LGBTQIA+ w województwie opolskim” powstał w ramach projektu "Aktywizm to jest TO". Pod uwagę wzięto głosy ponad 350 respondentów w wieku od 16 do 59 lat (średnia wieku wyniosła nieco ponad 22 lata), identyfikujących się ze społecznością LGBT+. Uczestnicy wypełnili internetowy kwestionariusz, który był udostępniany w mediach społecznościowych.

Autorzy raportu zapytali Opolan m.in. o tzw. wyoutowanie, czyli wyjawienie komuś własnej tożsamości płciowej lub orientacji seksualnej.