Zakończył się remont kolejnego fragmentu murów w Byczynie. Był w fatalnym stanie

- Sfinalizowaliśmy naprawę naszych murów obronnych na odcinku A, czyli południowo-zachodnim od strony zewnętrznej i czekamy na odbiór przez konserwatora zabytków – mówi burmistrz Iwona Sobania. - Co prawda znikły podpory podtrzymujące obwarowanie, które zostały postawione po to, aby zabezpieczyć mury, bo baliśmy się, że zaczną się sypać, runą i może dojść do nieszczęścia. Nie ma ogrodzenia, nie ma rusztowania, ale to nie oznacza, że ten odcinek jest już całkowicie skończony. Tam, gdzie faktycznie nic już nie trzeba robić, powstała charakterystyczna „czapa” wieńcząca mur. Nad pozostałą częścią w dalszym ciągu są daszki. Jeśli zrobimy resztę, wówczas daszki zostaną. Przed nami jeszcze bardzo dużo pracy.