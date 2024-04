Przebudowa drogi krajowej nr 45 na Opolszczyźnie. Będą kolejne zmiany organizacji ruchu!

Przebudowa DK45. Utrudnienia w ruchu

Zarządca drogi przypomina, że to niejedyne utrudnienia na tej ważnej trasie regionu. W ramach trwającej od jesieni 2023 roku rozbudowy drogi krajowej nr 45 na odcinku od Krapkowic do Rogowa Opolskiego wykonawca wprowadził już kilka zmian w organizacji ruchu.

Przebudowa DK45. Zakres prac

Zakres inwestycji przewiduje wzmocnienie konstrukcji istniejącego odcinka drogi krajowej nr 45 na odcinku Krapkowice - Rogów Opolski do 11,5 tony na oś oraz rozbudowę trasy o dodatkowy pas ruchu czyli do przekroju 2+1 (po jednym pasie ruchu w każdym kierunku plus dodatkowy naprzemienny pas do wyprzedzania).