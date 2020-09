Zapaśnicy Orła Namysłów rządzili w igrzyskach LZS

Bardzo dobrze podczas Igrzysk Ludowych Zespołów Sportowych w Ciechanowie zaprezentowali się przedstawiciele Orła Namysłów. Wywalczyli oni w sumie aż 16 medali.

Na wstępie warto odnotować, że igrzyska LZS były pierwszymi od kilku miesięcy zawodami, w których wzięli udział młodzi namysłowianie . Ze względu na wciąż obecnie trwającą pandemię koronawirusa, po raz ostatni startowali oni bowiem wcześniej w marcu. Tak długa przerwa nie spowodowała jednak u młodych zapaśników i zapaśniczek Orła spadku formy. Aż dziewięcioro z nich sięgnęło po najcenniejszy, złoty krążek.

Wśród kadetek, w kat. do 61 kg, równych nie miała sobie Aleksandra Witoś, notująca już też niezłe wyniki w zawodach międzynarodowych. Złoto zdobył też piąty 5. zawodnik ostatnich mistrzostw Europy kadetów, czyli Krystian Krupiński (kat. do 65 kg). Pozostałymi namysłowianami, którzy stanęli na najwyższym stopniu podium byli: Przemysław Asztemborski (młodzicy, kat. do 38 kg), Maksymilian Marcinkiewicz (młodzicy, kat. do 41 kg), Piotr Warcholiński (młodzicy, kat. do 44 kg), Adrian Sikora (młodzicy, kat. do 48 kg), Gracjan Matyjasek (młodzicy, kat. do 52 kg), Oliwier Krupiński (młodzicy, kat. do 75 kg) i Adrian Matyjasek (kadeci, kat. do 60 kg).

Po srebrne medale sięgnęło z kolei trzech przedstawicieli namysłowskiego klubu. Dwaj z nich rywalizowali w kategorii kadetów. Byli nimi Piotr Balcerzak (kat. do 48 kg) oraz Patryk Bratosiewicz (kat. do 55 kg). W gronie młodzików na drugim stopniu podium uplasował się z kolei Paweł Gąsior (kat. do 68 kg).

Brązowe krążki padły natomiast łupem: Denis Denisiewicza (młodzicy, kat. do 57 kg), Kingi Wojnarskiej (młodziczki, kat. do 58 kg), Marcina Stanka (kadeci, kat. do 71 kg) i Pawła Malickiego (młodzieżowcy, kat. do 79 kg). Poza tym, w igrzyskach LZS Orła reprezentowali jeszcze: - Wiktor Bender (5. miejsce, kadeci, kat. do 48 kg), Adrian Paszkowski (7. miejsce, młodzicy, kat. do 57 kg), Witold Kozłowski (7. miejsce, młodzicy, kat. do 62 kg) oraz Bohdan Rosiński (10. miejsce, młodzicy, kat. do 48 kg). Ponadto w klasyfikacji drużynowej stylu wolnego Orzeł zajął 1. pozycję, tak jak i w grupach wiekowych młodzików oraz kadetów.

