Zapaśniczka ZKS-u Gogolin mistrzynią Polski do lat 15. Na tej imprezie medale zdobyli też zawodnicy Orła Namysłów

Podgórska, rywalizująca w kategorii do 50 kg, w drodze po złoto pokonała pięć różnych przeciwniczek. Zdobywając mistrzostwo Polski, została zarazem pierwszą w historii zawodniczką klubu z Gogolina, która uczyniła to po raz drugi. Dodatkową nagrodą za ten sukces była dla niej kwalifikacja na mistrzostwa Europy do lat 15, które w dniach 15-18 maja odbędą się w Loutraki (Grecja).

Niewiele zabrakło, aby na podium mistrzostw Polski U15 stanęła też druga z reprezentantek ZKS-u, czyli Maja Jurgielewicz (kategoria do 46 kg). Zmagania rozpoczęła ona od dwóch wygranych walk. Kolejną potyczkę przegrała, ale później otrzymała jeszcze możliwość stoczenia pojedynku o brązowy medal. Ten jednak również nie ułożył się po jej myśli i ostatecznie ukończyła zmagania na 5. pozycji.

Jeżeli chodzi natomiast o chłopców, to najlepszy wynik spośród przedstawicieli Orła Namysłów osiągnął Jakub Asztemborski. Sięgnął on po srebrny krążek w kategorii do 52 kg. Dla niego to jak dotąd największy sukces w przygodzie z zapasami. Co prawda wcześniej zdobywał już medale mistrzostw Polski U14 i U15, ale były one koloru brązowego.