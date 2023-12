Zapłacił za wynajęcie górskiego domku na święta. Na miejscu domku nie było, a firma turystyczna zniknęła

Do Komendy Powiatowej Policji w Nysie zgłosił się w środę 27 grudnia mieszkaniec tego powiatu, z zawiadomieniem o oszustwie. Stracił 5 tysięcy złotych, które wpłacić firmie oferującej do wynajęcia w okresie świątecznym domku w górach pod Zakopanem.

Mieszaniec powiatu nyskiego znalazł ofertę wynajęcia kwatery w górach na popularnym portalu internetowym. Oferta była ciekawa – okolice Zakopanego, piękne położenie, domek do wyłącznej dyspozycji wynajmującego. Mężczyzna wysłał prośbę o rezerwację, a potem przelał na wskazane konto zapłatę za wynajem – 5 tysięcy złotych.

Kiedy szczęśliwy mężczyzna ze swoją rodziną pojechał na planowany odpoczynek, okazało się, że zarezerwowany domek nie istnieje – informuje starszy aspirant Janina Kędzierska, rzecznik KPP w Nysie. - Na dodatek strona internetowa, na której znalazł ogłoszenie wynajmu została usunięta, a podany wcześniej telefon kontaktowy nie odpowiada. W ten sposób mężczyzna padł ofiarą oszustwa i stracił blisko 5 tysięcy złotych.