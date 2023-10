Zapomnieć jak najszybciej. Słaba inauguracja sezonu w wykonaniu Uni Opole

Pierwsze chwile opolskiego zespołu w nowym sezonie Tauron Ligi nie należały do najłatwiejszych. W podopiecznych Nicoli Vettoriego było widać nerwowość, która przeradzała się w złe decyzje. Mimo to do stanu 4:4 opolanki było stać na walkę punkt za punkt, ale z czasem ich gra się posypała.

Do problemu ze skończeniem ataków do głosu dochodził też brak porozumienia oraz niezdolność do zdobycia punktu innym elementem. Po przeciwnej stronie funkcjonowały one jak należy, przez co po bloku na Katarzynie Połeć oraz dwóch asach serwisowych Julii Nowickiej miejscowe wyszły na prowadzenie 13:6.

Sytuacja zaczęła się poprawiać po wejściu na zagrywkę Marty Pamuły. Wówczas strata została zredukowana do trzech „oczek” (16:19), jednak był to ostatni pozytywny akcent opolanek w tym secie, bowiem nim doszło do jego końca, Uni było stać na zdobycie jeszcze tylko punktu.