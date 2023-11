Zasiłek pogrzebowy 2023. Ile wynosi zasiłek pogrzebowy z ZUS i komu zwracane są koszty pogrzebu [INFORMATOR]

Co jest kosztem pogrzebu

Zasiłek pogrzebowy. Jakie dokumenty złożyć do ZUS

Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy

Kiedy przysługuje zasiłek pogrzebowy

Wysokość zasiłku pogrzebowego 2023

W razie poniesienia kosztów pogrzebu przez więcej niż jedną osobę lub podmiot, zasiłek pogrzebowy ulega podziałowi między te osoby lub podmioty, proporcjonalnie do poniesionych kosztów pogrzebu.

Zasiłek pogrzebowy. Jakie dokumenty złożyć do ZUS

Akt zgonu może być wystawiony za granicą . Nie może być to tymczasowy akt zgonu, wtedy właściwy akt zgonu powinien być wystawiony w Polsce.

Zasiłek pogrzebowy. Kiedy złożyć dokumenty

Niekoniecznie. Gdy koszty pogrzebu ponosi najbliższy członek rodziny, to niezależnie od faktycznych wydatków, zasiłek będzie wypłacony w wysokości 4 tysięcy złotych.

Czy zasiłek pogrzebowy będzie wypłacony w tej samej wysokości bez względu na to kto poniósł koszty pochówku?

Te same regulacje obowiązują, gdy koszty pogrzebu bierze na siebie inna osoba niż członek rodziny. Jeśli zaś koszty pogrzebu pokryła więcej niż jedna osoba lub podmiot, to zasiłek pogrzebowy będzie podzielony między te osoby lub podmioty proporcjonalnie do poniesionych kosztów pogrzebu.

Jeżeli koszty pogrzebu pokrywa pracodawca zmarłego, dom pomocy społecznej lub na przykład gmina, wówczas zasiłek przysługuje w wysokości udokumentowanych kosztów, jednak maksymalnie do 4 tysięcy złotych.

Co jest kosztem pogrzebu

Nie ma zamkniętego katalogu, który precyzyjnie określa jakie wydatki należy uznać za koszty pogrzebu . Zwykle przyjmuje się, że sam pogrzeb to czynności, które trwają od chwili zgonu do pochowania zwłok. Przy wypłacie zasiłku pogrzebowego uwzględnia się poniesione w tym czasie i związane z pochówkiem wydatki.

Ile czasu ma ZUS na wypłatę zasiłku pogrzebowego

Wniosek o zwrot wydatków trzeba złożyć do 12. miesięcy od dnia śmierci osoby, bo po tym okresie prawo do zasiłku wygasa.

Jeśli strona, która wnioskuje o zasiłek spełniła wszystkie formalności, to ZUS powinien przekazać wnioskodawcy pieniądze do 30 dni, od dnia wpływu wniosku do placówki ZUS.

Jeżeli z powodu późniejszego odnalezienia zwłok lub zidentyfikowania osoby zmarłej albo z innych przyczyn całkowicie niezależnych od osoby uprawnionej, zgłoszenie wniosku o zasiłek pogrzebowy w tym terminie było niemożliwe, to prawo do zasiłku wygasa po upływie roku od dnia pogrzebu.

Dokumentem, który potwierdza te okoliczności lub przyczyny jest zaświadczenie policji, prokuratury bądź innej instytucji.

W takiej sytuacji, ZUS wypłaci zasiłek niezwłocznie, natomiast nie później niż do 30. dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do stwierdzenia uprawnień do zasiłku.