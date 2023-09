Zaskakujące odkrycie w Górach Opawskich. Potwierdzono obecność motyla z południa Europy

Motyl z rodziny rusałkowatych skalniak prozerpina (łacińska nawa brintesia circa) dotychczas był uznawany za gatunek nie występujący w Polsce. Licznie można go spotkać w południowej Europie, w Czechach stopniowo posuwał się od granicy austriackiej na północ. W naszym kraju był kilka razy obserwowany przed 50 laty w Beskidzie Niskim i Beskidzie Śląskim. Dwa lata temu pojedynczy egzemplarz był też widziany w Masywie Śnieżnika w Kotlinie Kłodzkiej.

- W tym roku widziałem go już wielokrotnie na nasłonecznionych łąkach w Górach Opawskich – opowiada leśnik z Nadleśnictwa Prudnik Andrzej Kwarciak. – Wyraźnie widać, że ten gatunek wchodzi z południa przez Bramę Morawską do naszego kraju i akurat pojawił się u nas. Obserwowałem już tak wiele osobników, że podejrzewam, że nie chodzi tylko o przeloty. Może zostanie u nas na zimę. To gatunek rzadki, wpisany do Czerwonej Księgi zagrożonych wyginięciem gatunków.