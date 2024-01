Zatrucie rzeki w Czechach. Konieczne było zamknięcie ujęcia wody na Białej Głuchołaskiej. Sytuacja jest już opanowana

W zakładzie produkcyjnym na terenie Czech, w wiosce Czeska Wieś koło Jesenika w czwartek 18 stycznia doszło do wycieku ok. tysiąca litrów kwasu siarkowego – informuje Straż Pożarna z Ołomuńca.

W czasie akcji zabezpieczania wycieku jeden z czeskich strażaków został lekko ranny.

- Podczas pompowania niebezpiecznej substancji, a dokładniej kwasu siarkowego, doszło do awarii linii transportowej – powiedział czeskim mediom rzecznik regionalnej straży pożarnej Zdeněk Hošák. - Następnie około 1000 litrów wyciekło ze zbiornika. Kwas częściowo przedostał się do ścieków prowadzących do rzeki Białej. Strażacy przeprowadzili po drodze kilka pomiarów, wykluczając możliwy wpływ na śmierć ryb. O sytuacji poinformowali także stronę polską.