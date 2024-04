Przy rowerowej trasie do Czech powstają urocze błonia. Nowa atrakcja turystycznego miasta na Opolszczyźnie

W dolinie Białej Głuchołaskiej, trwają intensywne wycinki i prace porządkowe. Zatrudniona przez gminę Głuchołazy firma wycina krzewy i drzewa na powierzchni ok. 3 hektarów. Prace prowadzone są wzdłuż brzegu rzeki. Budzą zainteresowanie, ale też krytykę ze strony mieszkańców nie rozumiejących dlaczego wycinana jest zieleń.

- To będą zielone błonia Głuchołaz. W tym miejscu przywracana jest łąka, jaka tam występowała wcześniej. Priorytetem jest także usunięcie inwazyjnych i obcych gatunków rdestowa i barszczu Sosnowskiego, które się tam bardzo rozpleniły - mówi Jarosław Feret, naczelnik miejskiego wydziału rolnictwa i ochrony środowiska. - Zarośla i samosiejki wierzby topoli są wycinane. Dodatkowo gleba będzie mulczowana czyli spulchniona, a pozostałości korzeni zmielone. Teren będzie też wyrównany.

Dolina rzeczna poniżej granicy państwa, to bardzo malowniczy teren pomiędzy stromym stokiem Góry Parkowej, a górą Grędówka. Prowadzi tędy pieszy szlak turystyczny. Przed dwoma laty miejskie władze oddały też do użytku pieszą i rowerową wyasfaltowaną trasę, łączącą ulicę Andersa w Głuchołazach z czeską drogą do granicy w Mikulovicach. W pogodne dni z tej trasy korzystają setki ludzi. Niedawno przełożono w to miejsce przebieg europejskiej trasy rowerowej Euro Velo.