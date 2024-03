Zawody Challenger w Chrząstowicach. Walczyło ponad 200 karateków

W konkurencji KUMITE, gdzie zawodnicy walczą w swoich kategoriach wiekowych i wagowych, liczy się szybkość, dynamika i bardzo często szczęście.

- Rywalizacja w takiej formie jest potrzebna dzieciom, m.in. po to, by uczyć się pokory, samodyscypliny i radzenia sobie ze stresem - mówi Wiktoria Ful, jedna z trenerek Opolskiego Klubu Karate, II dan Karate Kyokushin. - Oczywiście to również sprawdzenie swoich umiejętności i odpowiedź na pytanie, nad czym muszą jeszcze popracować. Dodatkowo, dzięki uczestnictwu w zawodach dzieciaki uczą się pewności siebie.