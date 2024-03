Zderzenie dwóch samochodów na drodze krajowej nr 45 w Bierdzanach. Ta droga to teraz plac budowy

Do wypadku doszło dzisiaj (21 marca) o godz. 13:30 na drodze krajowej nr 45 w Bierdzanach (w powiecie opolskim). Jest to fragment trasy z Kluczborka oraz Olesna do Opola.

- 64-letni kierowca audi A3 nie zachował odpowiedniej odległości przy wykonywaniu manewru skrętu i uderzył w dacię duster - informuje oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Opolu. - 64-letni kierowca dacii duster doznał urazu kręgosłupa.