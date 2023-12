Zdrojowy Jarmark Świąteczny w Głuchołazach. 10-letnia Faustyna rok temu uległa poważnemu wypadkowi i wymaga kosztownej rehabilitacji

– Będzie można zjeść kiełbasę z ogniska i grochówkę przy akompaniamencie dobrej muzyki. Uruchamiamy loterię z cennymi nagrodami. Nikt nie wyjdzie z pustymi rękoma, każdy uczestnik otrzyma przynajmniej nagrodę pocieszenia w postaci waty cukrowej. Będzie muzycznie, wesoło, a wszystko po to, by pomóc Faustynie i jej mamie.

Będzie to też okazja do zakupu rękodzieła, artykułów świątecznych, wypieków. Zainteresowani wystawcy wciąż mogą się zgłaszać. Można to uczynić za pośrednictwem profilu Facebook’owego „Zdrojowe Info” lub pod numerem telefonu 604 081 780.

Dwudniowy jarmark będzie trwał w godzinach od 15 do 19.