Ze szkoły ukradł flet prosty, a ze sklepów alkohol i kosmetyki. Policjanci z Kędzierzyna-Koźla zatrzymali 27-letniego złodzieja

W połowie marca policjanci z kędzierzyńsko-kozielskiej komendy zostali powiadomieni, że z jednej ze szkół skradziono instrument muzyczny oraz usiłowano włamać się do szafki, w której znajdowały się nuty. Wartość skradzionego fletu poprzecznego oszacowano na 1300 złotych.

Wyjaśnieniem tej sprawy zajęli się funkcjonariusze z wydziału kryminalnego. Policjanci zbierali i łączyli ze sobą wszelkie informacje oraz ślady, które mogły doprowadzić ich na trop przestępcy.

- Praca naszych kryminalnych szybko przyniosła efekty. Funkcjonariusze ustalili, że związek z tą sprawą może mieć 27-letni mieszkaniec Kędzierzyna-Koźla. Amator muzyki został zatrzymany. Policjanci odzyskali również skradziony instrument, który został sprzedany w lombardzie - mówi podkomisarz Dariusz Świątczak, rzecznik prasowy opolskiego komendanta wojewódzkiego policji.

Dodatkowo funkcjonariusze ustalili, że to nie jedyny czyn, którego miał dopuścić się zatrzymany. 27-latek miał kraść również kosmetyki oraz drogi alkohol. Zebrany przez śledczych materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu czterech zarzutów, do których się przyznał. Wartość sklepowych strat oszacowano na ponad 5 tysięcy złotych. Za popełnione przestępstwa 27-latkowi grozi do 5 lat pozbawienia wolności.