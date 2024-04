Żeby wygrać, trzeba słuchać ludzi. Komentarz Tomasza Kapicy

Świetnie dla PO wypadły także wybory do rady miasta w Opolu, gdzie istotnie zwiększyła liczbę radnych. Na tyle, że prezydent Wiśniewski utracił większość w radzie i musi teraz współpracować z Platformą. W poprzedniej kadencji miał komfort samodzielnych rządów i z tego powodu wyborów samorządowych 2024 Arkadiusz Wiśniewski nie może zaliczyć do bardzo udanych.

W dobrych nastrojach po wyborach mogą być także Śląscy Samorządowcy. Ich wynik, po zmianie brandu z „mniejszości niemieckiej” był pewną niewiadomą i część działaczy miała obaw o efekty takich zmian. Wprowadzenie pięciu radnych do sejmiku i zwycięstwo, bądź osiągnięcie zdolności koalicyjnych w wielu radach gmin i powiatów, dało z pewnością spory oddech działaczom mniejszości.

Niemniej, przed tym bezpartyjnym komitetem wciąż wiele pracy i poszukiwań pomysłów na dalszą działalność. Kilka miesięcy temu środowisko to utraciło mandat parlamentarny, co było szokiem dla działaczy MN. Wszystko wygląda na to, że mniejszość już się otrząsnęła.