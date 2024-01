Zmiana organizacji ruchu przy rozbudowie DK45 koło Krapkowic. Pojedziemy teraz odrobinę inaczej Redakcja

W ramach zadania powstaną lub zostaną przebudowane chodniki, kanały technologiczne, wykona również elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym oznakowanie pionowe i poziome wraz z niezbędnymi urządzeniami BRD. Na wysokości Gwoździc zaplanowano budowę ekranów akustycznych. GDDKIA Opole Zobacz galerię (3 zdjęcia)

Od wtorku, 16 stycznia, zaplanowano wprowadzenie objazdu na wysokości Krapkowic, na odcinku przyległym do wiaduktu nad linią kolejową. Związane jest to z rozpoczęciem prac przy rozbiórce starego i budową nowego obiektu, które potrwają do końca roku. To element rozbudowy DK45 pomiędzy Krapkowicami i Rogowem Opolskim na odcinku o długości 6,6 km.