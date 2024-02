Znęcał się nad rodziną i miał kilkadziesiąt sztuk broni palnej. Policjanci z Opola zatrzymali 88-latka z gminy Niemodlin

Jak ustalili śledczy, 88-letni mieszkaniec gminy od 2019 roku miał dopuszczać się przemocy wobec żony i dorosłego pasierba.

- Wszczynał awantury, w trakcie których w wulgarny sposób odnosił się do pokrzywdzonej, miał również posunąć się do przemocy fizycznej. Natomiast przybranemu synowi groził bronią palną, że go zabije - mówi młodszy aspirant Przemysław Kędzior z Komendy Miejskiej Policji w Opolu.

W mieszkaniu zatrzymanego policjanci zabezpieczyli kilkadziesiąt sztuk broni palnej i amunicji.

- Co do części z zabezpieczonych rzeczy mamy podstawy by twierdzić, że były w posiadaniu mężczyzny nielegalnie, to między innymi dwa pistolety oraz kilka sztuk amunicji - mówi Przemysław Kędzior. - Co do pozostałych zabezpieczonych sztuk broni musi wypowiedzieć się biegły.