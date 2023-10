Znów poczuli smak zwycięstwa. ASG Stanley Futsal Team Brzeg pokonał "czerwoną latarnię" 1 ligi

Nie był to łatwy mecz dla podopiecznych Artura Adasika, mimo że rywal z Lublina do tej pory (w sześciu spotkaniach) nie zdobył jeszcze choćby jednego punktu. Kolejne najgorsze zespoły w lidze (ex aequo GKS Futsal Nowiny i Heiro Rzeszów) mają po cztery punkty.

Niemniej zanim to brzeżanie zgarnęli komplet „oczek” musieli się sporo namęczyć. Do przerwy wynik był bowiem remisowy, co w zasadzie nie zadowalało żadnej z ekip.

Miejscowi musieli nawet odrabiać straty, gdy na tablicy wyników widniał rezultat 1:2 na korzyść AZS-u. Futsal Team jednak kolejny raz udowodnił, że stać go na skuteczne „gonienie”, co poskutkowało dwoma golami, a w konsekwencji pierwszym zwycięstwem od ponad miesiąca.

ASG Stanley Futsal Team Brzeg - Luxiona AZS UMCS Lublin Futsal 3:2

Bramki (Brzeg): Makowski (2 bramki), K. Gancarczyk

Futsal Team: Krzyśka, Yaremchuk – Ożóg, Kędra, J. Gancarczyk, Antos, Krawców, Makowski, Zajączkowski, Kucharski, Zalewski, K. Gancarczyk, Suchodolski, Krej