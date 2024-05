Dyrekcja ochrony srodowiska nie zgadza się na farmę wiatrową w gminie Wołczyn. Miałaby powsdtać za blisko domów

O decyzję ustalającą tzw. środowiskowe uwarunkowania dla "Jednostki Wytwórczej Wołczyn" wystąpiła w lutym tego roku szczecińska firma Vortex Energy Windpark. Zgodnie z dokumentacją przekazaną do Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu, projekt przewiduje budowę 13 elektrowni wiatrowych, każda o mocy do 7,5 megawata razem z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogami.

Cała inwestycja łącznie ma zająć 160 hektarów terenów wiosek Szymonków, Świniary Małe i Wielkie, Krzywiczany i Wierzbica Dolna. W trakcie postępowania administracyjnego RDOŚ nikt z mieszkańców nie zgłaszał żadnych uwag do projektu.

Po zbadaniu wniosku RDOŚ w Opolu odmówił wydania decyzji środowiskowej. Przyczyna jest odległość projektowanych wiatraków od zabudowy mieszkalnej. Według obecnych zapisów ustawy wiatrakowej, turbiny wiatrowe muszą być oddalone od zabudowy mieszkalnej zgodnie z zasadą 10h czyli dziesięciokrotności wysokości turbiny wraz ze skrzydłem. Jeśli jednak na terenie planowanej inwestycji wiatrowej jest obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego, wtedy to zapisy planu ustalają minimalną odległość od domu, jednak nie może to być mniej niż 700 metrów.