Zupa z dyni. Co zrobić z dyni? Przepisy na najlepsze dania na jesień! Krem z dyni, dynia w occie, ciasto z dyni. TOP 10 przepisów 4.11.2020

Zupa krem z dyni

Spróbuj przepisu na zupę krem z dyni! To sycąca zupa pełna właściwości odżywczych!

Składniki:

1,5 litra bulionu

1,5 kg miąższu z dyni

1 cebula

1 marchewka

2 ząbki czosnku

gałka muszkatołowa

sól, pieprz, cukier

2 łyżki oleju

groszek ptysiowy lub grzanki

Przygotowanie:

Na oleju zeszklić cebulę i czosnek, dodać drobno pokrojone marchewkę i dynię. Całość zalej bulionem i zagotuj. Potem zmniejsz ogień, przykryj zupę i tak gotuj jeszcze ok. 30 minut, mieszając od czasu do czasu. Po tym czasie zupę zmiksuj na krem, i dopraw gałka, solą, pieprzem i cukrem do smaku. Podawaj z grzankami lub groszkiem ptysiowym.

Zupa z dyni z mlekiem kokosowym

Składniki:

3 łyżki sosu sojowego

puszka mleka kokosowego

1,2 kg miąższu z dyni

1 cebula

1 marchewka

2 ząbki czosnku

3 plasterki imbiru

sól, pieprz, pół łyżeczki ostrej papryki

2 łyżki oleju

groszek ptysiowy lub grzanki

Przygotowanie:

Przez 45 minut piecz pokrojoną i obraną dynię w piekarniku w temp. ok. 180 stopni. Wcześniej skrop ją sosem sojowym i olejem. W garnku podsmaż cebulę i czosnek, dodaj starty imbir. Następnie dodaj dynię, wlej mleko kokosowe i doprowadź do wrzenia. Jeśli zupa jest za gęsta, możesz dodać nieco wody. Zupę doprawiamy papryką, solą i pieprzem, całość miksujemy na gładki krem.

Zupa z dyni na ostro

Składniki:

1,5 litra bulionu

1,5 kg miąższu z dyni

1 cebula

1 marchewka

2 ząbki czosnku

3 ziemniaki

sól, pieprz,

łyżka masła

mała ostra papryka

kminek

Przygotowanie:

Marchewkę, cebulę i ziemniaki pokrój w kostkę i zagotuj, gotuj przez 13 minut na małym ogniu. Po tym czasie dodaj pokrojoną w kostki dynię oraz drobno posiekaną papryczkę. Wymieszaj, dodaj przyprawy. Gotuj do miękkości. Na koniec dodaj łyzkę masła, dopraw do smaku.

Ciasto z dyni z cynamonem

Składniki:

1 szklanka mąki

pół szklanki cukru

2 duże jaja

szczypta soli

łyżeczka proszku do pieczenia

1 łyżeczka cynamonu

niepełna szklanka ugotowanej i zmiksowanej na krem dyni

90 ml oleju

Przygotowanie:

Mąkę wymieszaj z cukrem, solą i cynamonem. Dodaj jajka, olej i mus z dyni. zmiksuj całość, a potem wylej na okrągłą formę. Piecz 45 minut w 180 stopniach. Gdy wystygnie, można posypać cukrem pudrem.

Ciasto z dyni z jabłkami

Składniki:

1 szklanka mąki

1 łyżeczka proszku do pieczenia

pół łyżeczki sody

dwa jabłka

150 g masła

niepełna szklanka ugotowanej i zmiksowanej na krem dyni

2 jajka

3/4 szklanki cukru

Przygotowanie:

Masło zmiksować z cukrem, dynią, mąką, proszkiem do pieczenia, sodą i jajkami. Wyłożyć ciasto do okrągłej blaszki, a na wierzchu ułożyć pokrojone w talarki jabłka. Piecz 45 minut w 180 stopniach. Gdy wystygnie, można posypać cukrem pudrem.

Ciasto z dyni z orzechami

Składniki:

750 g dyni

500 g mąki

3 jajka

150 g cukru

2 łyżeczki proszku do pieczenia

szczypta soli

2 łyżeczki przyprawy do piernika

150 ml roztopionego masła

250 g posiekanych orzechów

polewa czekoladowa

Przygotowanie:

Dynię zalewamy niewielką ilością wody i gotujemy do miękkości. Rozdrabniamy widelcem, czekamy, aż ostygnie. Mieszamy mąkę, cukier, proszek do pieczenia, sól, przyprawę i posiekane orzechy. Dodajemy wymieszane składniki mokre: mleko, jajka i roztopione masło. Łączymy w całość, wylewamy do okrągłej formy. Pieczemy ok. 40 minut w temp. 210 st. Po wystudzeniu polewamy polewą czekoladową.

Frytki z dyni

Składniki:

1 mała dynia

sól

pieprz

czosnek granulowany

oregano

papryka

łyżka oliwy z oliwek

Przygotowanie:

Dynię oczyść, obierz ze skóry, pokrój w słupki. Wymieszaj w misce z przyprawami i oliwą. Wyłóż równomiernie na blaszce na papierze do pieczenia. Piecz 10-15 minut, następnie przemieszaj i piecz jeszcze 10 minut.

Dżem z dyni z pomarańczami

Składniki:

1,5 kg oczyszczonej dyni

3 pomarańcze

sok z cytryny

800 g cukru

2 plasterki imbiru

Przygotowanie:

Dynię kroimy na małe kawałki, zalewamy niewielką ilością wody, gotujemy do miękkości. Obieramy pomarańcze. W osobnym garnku robimy syrop, podgrzewając przez kwadrans pół szklanki wody, 2 łyżki cukru i posiekane w paseczki pomarańczowe skórki. Pokroić pomarańcze, wymieszać z dynią i syropem, a następnie gotujemy 30 minut, regularnie mieszkając. Pod koniec dodajemy dwa opakowania galaretki pomarańczowej rozpuszczone w szklance wody, plasterki imbiru, resztę cukru i całość gotujemy jeszcze kwadrans. Po tym czasie przekładamy dżem do słoików i obracamy do góry dnem albo pasteryzujemy.

Dynia w occie

Składniki:

dynia

15 szt. goździków

ziele angielskie

10 łyżek cukru

sól

5 szklanek wody

3/4 szklanki octu 10%

Przygotowanie:

Zagotować zalewę z octu, cukru, ziela angielskiego. W drugim garnku zagotować w osolonej wodzie dynię, przełożyć do słoików, dosypać goździki, zalać zalewą i zakręcić słoiki, a następnie postawić je na wieczkach.

Placki z dyni

Składniki:

1 kg dyni

2 jajka

1 jabłko

1,5 szkl. mąki

4 łyżki kefiru

łyżeczka proszku do pieczenia

pół łyżeczki cynamonu

1 cukier waniliowy

sól

olej do smażenia

Przygotowanie:

Dynię kroimy na małe kawałki, zalewamy niewielką ilością wody, gotujemy do miękkości. Rozdrabniamy widelcem, czekamy, aż ostygnie. Mieszamy ze startym jabłkiem, następnie dodajemy pozostałe składniki i dokładnie mieszamy. Wylewamy porcje na rozgrzany olej i smażymy na złoty kolor z obu stron.