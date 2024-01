ZUS zaczął wypłacać świadczenie wspierające dla osób niepełnosprawnych. Ale ludzie składają niekompletne wnioski!

1 stycznia 2024 r. weszło w życie świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnością. Przyznaje je i wypłaca pieniądze Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

DO ZUS-u w Opolu wpłynęło już jednak aż 150 niekompletnych wniosków o świadczenie wspierające. Pozostaną bez rozpatrzenia.

ZUS apeluje o zachowanie właściwej kolejności:

- Osoba wnioskująca, oprócz danych identyfikacyjnych i adresowych musi zaznaczyć, czy wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności wydał decyzję o poziomie potrzeby wsparcia, a jeśli tak, to należy wpisać jej numer. Osoby wypełniające wniosek nie podają tego numeru, ponieważ WZON nie wydał jeszcze decyzji ustalającej poziom wsparcia o ile taki wniosek do zespołu wpłynął – tłumaczy Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w Opolu. - Trzeba trzymać się tych dwóch kroków. Najpierw złożyć do wojewódzkiego zespołu wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia, a gdy ten wyda decyzję ostateczną w tej sprawie, osoba zainteresowana świadczeniem lub jej pełnomocnik mogą wypełniać i wysyłać do ZUS wniosek o przyznanie świadczenia wspierającego. W przeciwnym razie ZUS będzie zmuszony pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.