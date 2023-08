10 nowych radiowozów hybrydowych trafi na Opolszczyznę. Te ciche i ekologiczny pojazdy będą patrolowały osiedla. Jak wygladają od środka?

Zakup 10 nowych radiowozów za 1,3 mln zł to przykład owocnej współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Aleksandra Drescher, prezes Zarządu Funduszu, zaznaczyła, że to już trzecia edycja tego programu, a inwestycje w służby mundurowe przynoszą konkretne efekty.

- Cieszymy się, że możemy wesprzeć nie tylko straż, ale także policję, bo to jednak służby mundurowe są odpowiedzialne za nasze bezpieczeństwo. Wsparcie bardzo intensywne, no i przede wszystkim inwestycja w ekologię, no bo są to samochody hybrydowe, cichutkie i myślę, że wszystkie interwencje dzięki tym samochodom będą lepiej przebiegały" - mówiła prezes Aleksandra Drescher.