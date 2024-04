Kolejne zatrzymania w sprawie mafii śmieciowej na Opolszczyźnie Sławomir Draguła

Funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu zrealizowali kolejny wątek śledztwa w sprawie mafii śmieciowej. Do sprawy zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 45 i 54 lat, którzy tylko od początku roku mogli na przestępczej działalności zarobić co najmniej 800 tys. tys złotych. Grozi im teraz nawet do 10 lat więzienia.