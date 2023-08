2 Liga Żużlowa. Grupa Azoty Unia Tarnów - OK Bedmet Kolejarz Opole 54:36

Jednym z powodów tak wysokiej porażki był upadek Oskara Stępnia w pierwszym biegu młodzieżowym, który wykluczył go z dalszej rywalizacji. Inny młodzieżowiec, Esben Hjerrold, spisał się poniżej poziomu przyzwoitości. Wziął bowiem udział w pięciu biegach, ale za każdym razem szybsi okazywali się jego przeciwnicy.

Nie oznacza to jednak, że cała odpowiedzialność za porażkę może spocząć na młodych żużlowcach Kolejarza. Seniorzy również nie spełniali pokładanych w nich nadziei. Jeśli chcielibyśmy szukać pozytywów w postawie opolskiej ekipy, byłby to zawodnik: Robert Chmiel. Był on najlepiej punktującym tego wieczoru w zespole, co nie oznacza, że odnotował ponadprzeciętny występ.

Niemniej to właśnie z jego udziałem zakończył się pierwszy wygrany, czyli dziewiąty bieg (4:2) Kolejarza. Jadąc w parze z Filipem Hjelmlandem okazali się szybsi od jadącego samotnie Rene Bacha. Jego klubowy kolega Marko Lewiszyn został bowiem wykluczony za upadek.