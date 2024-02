27-latek z Kędzierzyna-Koźla wjechał do rowu i uciekł do lasu. Ale policjanci złapali go Mirosław Dragon

27-letni kierowca zatrzymany w Kędzierzynie-Koźlu miał prawie 2 promile alkoholu! Archiwum NTO

27 lat i 2 promile we krwi - to najkrótsza charakterystyka kierowcy mercedesa, który wjechał do rowu na obwodnicy Kędzierzyna-Koźla i próbował uciec z miejsca wypadku. Nie udało mu się. Teraz stanie przed sądem.