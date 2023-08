3 liga (grupa 3). Górnik II Zabrze - LZS Starowice Dolne 3:2

W pierwszej części spotkania nie padła żadna bramka, co nie oznacza, że nie było ku temu okazji. Zawodnikiem, który kilkukrotnie mógł cieszyć się z trafienia po stronie LZS-u, był Elton Dos Santos Oliveira. Niezależnie od tego, czy Brazylijczyk próbował swoich sił z okolic 7. metra od bramki, czy z własnej połowy, starając się przerzucić piłkę nad bramkarzem, tego dnia nie dysponował odpowiednio nastawionym celownikiem.

Niesamowicie blisko szczęścia był tuż po rozpoczęciu drugiej połowy, bowiem przywitał się z nią strzałem w poprzeczkę. Odpowiedź Górnika, który borykał się z podobnym problemem braku skuteczności, tym razem okazała się trafiona, i to do bólu – na przestrzeni 11 minut strzelił trzy gole. Wynikało to z nieudanych interwencji defensorów LZS-u (samobój, spowodowanie rzutu karnego) oraz pozostawieniu zbyt dużej przestrzeni w polu karnym.