3 liga (grupa 3). Górnik Polkowice - LZS Starowice Dolne 2:2

Tego punktu by nie było, gdyby nie wcześniejsze trafienie Piotra Chodziutko. Obrońca najlepiej odnalazł się w polu karnym Górnika i po dośrodkowaniu Bartłomieja Rakowskiego zmniejszył straty do jednej bramki.

Trzeba jednak uczciwie zaznaczyć, że w środę beniaminek był znacznie bliżej porażki niż zwycięstwa. W końcu wyrównujący gol padł w doliczonym czasie drugiej części spotkania. Jego autorem był Adam Setla, a sposobność do strzelenia bramki wynikała z faulu Mateusza Magdziaka na Eltonie w polu karnym. Napastnik LZS-u z zimną krwią wykorzystał strzał z wapna, dzięki czemu jego zespół mógł dopisać sobie kolejny punkt.

Dotychczasowy dorobek drużyny Jakuba Reila nie jest imponujący, bowiem zapewnia beniaminkowi dopiero 15. miejsce w tabeli. Niemniej kolejny remis jest oznaką tego, że LZS jest w stanie powalczyć ze znacznie bardziej doświadczonymi ligowcami, co jest dobrym prognostykiem. W takiej sytuacji pierwsza wygrana wydaje się być kwestią czasu.

Końcowe minuty z pewnością należały do LZS-u, choć gdyby nie słabsza pierwsza połowa, to być może można by się było pokusić o zwycięstwo. Zespół gości stracił bowiem w pierwszej części spotkania aż dwa gole.

- Chcieliśmy narzucić swój styl gry, mimo że mieliśmy świadomość z jakim przeciwnikiem się mierzymy. Brakuje nam jeszcze trzecioligowego doświadczenia, popełniamy sporo czwartoligowych błędów, na przykład przy stałych fragmentach gry, gdzie bardzo łatwo gubiliśmy krycie – podsumował na pomeczowej konferencji prasowej trener LZS-u Jakub Reil. - Jestem szczęśliwy z tego remisu, bo mierzyliśmy się z dużym klubem i ten punkt dla nas jest jak zwycięstwo – zakończył.

Górnik Polkowice – LZS Starowice Dolne 2:2 (2:0)

Bramki: 1:0 Karmelita – 19., 2:0 Szuszkiewicz – 45., 2:1 Chodziutko – 79., 2:2 Setla – 90. (karny)

LZS: Korczak – Dabo (70. Gurgul), Chodziutko, Grądowski, Skowron (70. Raś), Nowosielski (85. Leśniak), Czajkowski, K. Kowalczyk (70. Elton), Rakowski, Zychowicz, Wróbel (50. Setla)

Żółta kartka (LZS): Czajkowski