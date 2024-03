3 liga (grupa 3). MKS Kluczbork wyrwał trzy punkty w meczu z Odrą Bytom Odrzański

To, że rywalizacja nie była pod kątem piłkarskim ładna dla oka, tylko bardziej przypominała bitwę (a nawet jak określił to wiceprezes MKS-u Wojciech Smolnik "wojnę") wynikało z warunków, na jakich przystąpili do tego meczu gospodarze. Właściwie przez 90 minut zaproponowali oni bardzo ostrą grę. Ich piłkarze otrzymali cztery żółte kartki, ale zespół z Kluczborka okupił to spotkanie dwoma kontuzjami. Z tego powodu plac gry musieli bowiem opuścić Michał Maj (już w pierwszej połowie) i Dawid Wojtyra.

Decydującą akcję dla losów spotkania MKS przeprowadził w 72. minucie. Napędził ją tercet Dominik Lewandowski, Bartosz Włodarczyk i Patryk Tuszyński. Wszystko sfinalizował ten ostatni, pakując piłkę do bramki z najbliższej odległości. Ogólnie w przekroju całego meczu więcej sytuacji stworzyli kluczborczanie, a kiedy w pobliżu ich bramki zjawiali się goście, zawsze na posterunku był golkiper MKS-u Dariusz Szczerbal.