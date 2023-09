3 liga. Historyczne zwycięstwo LZS-u Starowice Dolne

Choć dla naszego beniaminka to już drugi sezon w 3 lidze, w pierwszym z nich (2019/20) zdobył on tylko cztery punkty, nie wygrywając ani razu. Rozgrywki zostały wtedy przerwane z powodu pandemii koronawirusa i nikt nie spadał, lecz włodarze klubu ze Starowic Dolnych zdecydowali się wrócić do BS Leśnica 4 Ligi Opolskiej.

Dzięki wygranej nad Rakowem II, starowiczanie już teraz mają na koncie więcej punktów (sześć) niż zgromadzili cztery lata temu. Potyczka ułożyła się po ich myśli już do przerwy, ponieważ na półmetku wygrywali 2:0, po bramkach Eltona i Leszka Nowosielskiego. Goście na początku drugiej połowy zdobyli kontaktowego gola, ale w ostatnich 10 minutach sprawę na korzyść LZS-u definitywnie załatwili Michał Skowron i Krystian Kowalczyk.

LZS Starowice Dolne – Raków II Częstochowa 4:2 (2:0)

Bramki: 1:0 Elton – 11., 2:0 Nowosielski – 28., 2:1 Mras – 49., 3:1 Skowron – 81., 4:1 Kowalczyk – 88., 4:2 Mras – 90.

Starowice: P. Kowalczyk – K. Kowalczyk, Grądowski, Gurgul, Chodziutko, Rakowski – Dachnowski (68. Skowron), Abu (75. Rudnik), Czajkowski, Nowosielski (75. Trochanowski) – Elton (62. Setla).

Żółta kartka (Starowice): Nowosielski.