Prezydent Andrzej Duda nie podpisze ustawy o języku śląskim. Wcześniej Sejm uznał godkę śląską za język regionalny

Ustawa trafi teraz do Senatu i jeśli tam zyska aprobatę, to zgodnie z prawem zostanie przekazana prezydentowi do podpisania.

„Dziennik Zachodni" ustalił nieoficjalnie, że prezydent Andrzej Duda nie podpisze ustawy o języku śląskim.

„Dziennik Zachodni" dodaje, że jego ustalenia pochodzą ze źródeł zbliżonych do Kancelarii Prezydenta.