38-latek z Brzegu ukradł seniorowi skuter. W ręce policji wpadł już po dwóch dniach

Kilka dni temu do policjantów z Brzegu zgłosił się 80-letni mężczyzna, z którego relacji wynikało, że skradziono mu motorower.

- Poszkodowany oświadczył, że przyjechał na zakupy do jednego z marketów w mieście. Zaparkował simsona i poszedł do sklepu. Kiedy po kilku minutach wrócił, jednośladu już nie było. Poszkodowany 80-latek swoje straty oszacował na 6 000 złotych - przekazała st. asp. Patrycja Kaszuba, oficer prasowy KPP w Brzegu.

Kryminalni wykonali szereg czynności. Śledczy zabezpieczyli monitoring i przesłuchali świadków zdarzenia. Na tej podstawie policjanci rozpoczęli typowanie podejrzewanego.

- Z ich ustaleń wynikało, że mógł to być 38-letni mieszkaniec Brzegu, który był wcześniej notowany za podobne przestępstwa. Już dwa dni po zdarzeniu funkcjonariusze zauważyli podejrzewanego na jednej z ulic w mieście. Policjanci zatrzymali go i doprowadzili do komendy. Tam został przebadany na zawartość alkoholu w organizmie. rządzenie pokazało, że w chwili zatrzymania był nietrzeźwy, miał blisko 2 promile alkoholu - dodaje st. asp. Kaszuba.