38-letni kierowca z Lewina Brzeskiego jechał za szybko, był pijany i miał wyrok sądowy

- Za złamanie zakazu grozi mu teraz do 5 lat więzienia i przedłużenie zakazu nawet do 15 lat - mówi asp. Patrycja Kaszuba, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Brzegu.

Do tego po sprawdzeniu jego danych w policyjnej bazie danych wyszło na jaw, że złamał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.

To miał być rutynowy mandat karny za przekroczenie prędkości. Policjanci z brzeskiej drogówki stanęli radiowozem w Krzyżowicach i tam sprawdzali prędkość, z jaką kierowcy jadą drogą wojewódzką nr 401.

- To jest skrajna nieodpowiedzialność, wsiadać za kierownicę pod wpływem alkoholu. Apelujemy o trzeźwość za kierownicą. Kiedy jesteś świadkiem, że inny kierowca może być pod wpływem alkoholu zareaguj i poinformuj nas o tym dzwoniąc na numer alarmowy 112 - apeluje asp. Patrycja Kaszuba.

Co grozi za jazdę samochodem po alkoholu

Stan po użyciu alkoholu Stan, w którym stężenie alkoholu we krwi kierowcy wynosi 0,2-0,5 promila (0,1-0,25 mg alkoholu na 1 dm3 wydychanego powietrza), nazywamy stanem po użyciu alkoholu. Jest to wykroczenie. Zgodnie z Kodeksem wykroczeń za prowadzenie pojazdu mechanicznego po użyciu alkoholu bądź środków o podobnym działaniu, grozi kara:

Dopuszczalna ilość alkoholu Zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w Polsce, dopuszczalne stężenie alkoholu we krwi kierowcy to 0,2 promila.

grzywna nie niższa niż 2500 zł (maksymalna to 30 tysięcy zł) lub areszt do 30 dni;

zakaz prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do 3 lat;

15 punktów karnych.

Stan nietrzeźwości

W przypadku stężenia wyższego niż 0,5 promila alkoholu we krwi (powyżej 0,25 mg alkoholu na 1 dm3 wydychanego powietrza), jest to stan nietrzeźwości. Jest to przestępstwo.

Zgodnie z Kodeksem karnym za prowadzenie pojazdu mechanicznego po użyciu alkoholu bądź środków o podobnym działaniu, grozi kara: