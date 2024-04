Horoskop tygodniowy na 7 najbliższych dni. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec

Horoskop tygodniowy 29 kwietnia - 5 maja

Merkury w retrogradacji Przez większość tygodnia Merkury pozostaje w retrogradacji, co sugeruje możliwość opóźnień, błędów komunikacyjnych i konieczność ponownego przemyślenia niektórych decyzji. Możemy napotkać trudności związane z podróżami, technologią i komunikacją. W związku z tym warto unikać zawierania ważnych umów i dokonywania większych zakupów, szczególnie elektroniki. Czas ten może być idealny do refleksji i przemyślenia wcześniejszych działań, pozwalając na uniknięcie błędów w przyszłości.

Wenus w koniunkcji z Jowiszem. Co to oznacza?

Wenus w koniunkcji z Jowiszem

Wenus, planeta miłości i harmonii, połączy się z Jowiszem, planetą ekspansji i obfitości. To połączenie sugeruje, że możemy doświadczyć pozytywnych wydarzeń w sferze miłości, związków i finansów. To doskonały czas na zacieśnianie relacji z bliskimi oraz inwestowanie w siebie i swoje pasje. Może to być również okazja do wyrażenia kreatywności i cieszenia się pięknem w codziennym życiu.