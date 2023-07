4 etap Tour de Pologne na Opolszczyźnie. Meta w centrum Opola. Będzie dużo utrudnień drogowych

4 etap Tour de Pologne liczy 198 kilometrów długości i jest stosunkowo płaski. Około 200 kolarzy wystartuje we wtorek 1 sierpnia w samo południe ze Strzelina. Około 14 wjadą na teren województwa opolskiego w Zielonkach w gminie Grodków.

Peleton jedzie ze średnią szybkością ok. 43 kilometrów na godzinę, na premiach i mecie jeszcze szybciej.

Na Opolszczyźnie wyścig pojedzie drogami wojewódzkimi, które będą odcinkowo zamykane 40 minut przed planowanym przyjazdem kolarzy. Skrzyżowania z innymi drogami będą zamykane tuż przed przejazdem kolarzy, który może trwać kilkanaście do nawet 30 minut. Piesi i kierowcy powinni się bezwzględnie stosować do poleceń służb porządkowych, bo wszelkie zdarzenia nagłe mogą być bardzo niebezpieczne.

Kolarze przejadą drogą wojewódzką 378 do Grodkowa, gdzie jest premia lotna (około godziny14.10). Z Grodkowa pojadą drogą 385 do Niemodlina (ok. 14.37) i dalej drogą 405 do Tułowic i Korfantowa (ok. 15.03). Z Korfantowa wyruszą DW 407 do Łącznika, gdzie na krótkim odcinku pojadą drogą 414 do Dębiny i skręcą w DW 409 do Mosznej, Strzeleczek, Dobrej i Krapkowic (planowany przyjazd 15.43). Z Krapkowic pojadą DW 409 do Gogolina (15.48).