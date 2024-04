Od 16 kwietnia zamknięta jest część ulicy Pieloka w Oleśnie. To droga dojazdowa do urzędu miejskiego i starostwa powiatowego

Taka organizacja ruchu będzie obowiązywać aż do 30 czerwca. W tym czasie przy ulicy stać będzie znak zakazu skrętu w prawo z ulicy Krasickiego w ulicę Pieloka.

Ulica Pieloka tymczasowo będzie ulicą jednokierunkową , ale tylko na odcinku od skrzyżowania z ul. ks. Jendrzejczyka (czyli przy kościele pw. Bożego Ciała) do skrzyżowania z ul. Krasickiego.

Ograniczenie w ruchu ma związek z gruntowną przebudową ul. Pieloka w Oleśnie.

Jest to ważna droga w centrum Olesna. Dojeżdża się tędy m.in. do urzędu miejskiego, starostwa powiatowego, urzędu pracy, prokuratury rejonowej, a także do cmentarza komunalnego.

Przebudowa ulicy Pieloka jest kompleksowa. Prace zostały podzielone na trzy etapy. W pierwszym etapie wymieniona zostanie nawierzchnia chodnika, wykonane zostaną nowe nasadzenia oraz zamontowane zostanie nowe oświetlenie uliczne.