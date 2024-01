40-latek oszukany metodą na netflixa. O tych rzeczach warto wiedzieć, aby nie stać się jego ofiarą

W miniony weekend do komisariatu policji w Zawadzkiem zgłosił się 40-letni mieszkaniec gminy, który padł ofiarą oszustów i stracił 1500 złotych.

Wszystko zaczęło się od wiadomości mailowej, z treści której wynikało, że 40-latek musi uregulować zaległą płatność za dostęp do platformy Netflix.

- Mężczyzna wszedł na fałszywą stronę, do której kierował link z wiadomości mailowej. Następnie kliknął w zakładkę „Zapłać”, która miała posłużyć do wpłacenia kwoty nieopłaconego abonamentu. Mieszkaniec gminy Zawadzkie wpisał swoje dane oraz numer karty kredytowej, a to doprowadziło do transakcji na jego rachunku bankowym. Cyberprzestępcy wykorzystując pozyskane dane wpisane przez 40-latka, dokonali dwukrotnej płatności na zagraniczny rachunek bankowy, na łączną kwotę blisko 1500 złotych - czytamy w komunikacie policji.