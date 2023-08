47. Piesza Opolska Pielgrzymka na Jasną Górę. Z Głubczyc wyruszyło ponad 170 osób. W grupie wędruje liczna grupa dzieci i młodzieży

Przez wielu ta grupa pielgrzymia uważana jest najmłodszą, to znaczy z największą liczbą dzieci i ludzi młodych.

- Dużo jest uczniów, młodzieży, małych dzieci. Naprawdę grupa pod tym względem jest charakterystyczna. Szczerze mówiąc to jest to ciekawe. Trudno jest tutaj przypisywać zasługi konkretnym osobom, np. księżom. Myślę, ze to są przede wszystkim duże zasługi rodziców. To głównie oni zachęcają dzieci, pokazują czym jest pielgrzymka i potem te dzieci same chcą iść. Widzę tutaj dużo osób, które chodzą, bo rodzice chodzili, bo może babcia chodziła. Jak raz pójdą i załapią bakcyla to wracają w kolejnych latach, a czasami zabiorą ze sobą koleżankę lub kolegę – wyjaśnia ks. Tomasz.