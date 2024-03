77-latka z Opola chciała zainwestować pieniądze w internecie a straciła 270 tys. złotych

- Fałszywa doradczyni finansowa przeprowadziła poszkodowaną przez cały proces zakładania wirtualnego portfela inwestycyjnego i następnie przez około miesiąc, nakłaniała kobietę do dalszych inwestycji - mówi młodszy aspirant Przemysław Kędzior z Komendy Miejskiej Policji w Opolu. - Przedstawiała jej też sfabrykowane tabelki i wykresy z zyskami. Oszuści nie ograniczali się tylko do poleceń przelewów internetowych. Niektóre z transz pobierał w gotówce podstawiony kurier.

Pod koniec lutego do Komendy Miejskiej Policji w Opolu zgłosiła się mieszkanka miasta z informacją, że padła ofiarą oszustwa. 77-latka znalazła w internecie ofertę inwestycyjną, która miała w szybki i łatwy sposób pomnożyć jej oszczędności. Reklamę uwiarygadniał wizerunek popularnego dziennikarza i jednego z rządowych ministrów. Po kliknięciu w nią i podaniu swoich danych, z kobietą skontaktowała się konsultantka, która nakłoniła ją do założenia konta na podanej przez nią stronie.

Kiedy kobieta zechciała wybrać część z zysków, fałszywa konsultantka posunęła się do gróźb i kontakt z oszustami się urwał. Niestety, w ten sposób przestępcy wyłudzili od 77-latki ponad 270 tys. złotych. Tą sprawą zajmują się już policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Opolu.

Jak informują opolscy kryminalni, fałszywe inwestycje to obecnie jedne z częściej występujących oszustw, które wymierzone są w osoby korzystające z usług oferowanych na rynku finansowym. Gwarancja bardzo wysokich zysków, bez ryzyka utraty pieniędzy, przy minimalnym nakładzie pracy i zaangażowania, dla wielu wydaje się być idealną okazją do zarobienia dodatkowych pieniędzy.

[cyt]- Ofiary orientują się, że zostały oszukane w momencie, kiedy chcą wypłacić zysk - dodaje Przemysław Kędzior. - Jeżeli doszło już do utraty pieniędzy, należy niezwłocznie skontaktować się ze swoim bankiem i zablokować dostęp do konta oraz zmienić hasło dostępu. Należy także udać się do najbliższej jednostki policji i zgłosić taki fakt.[/cyt