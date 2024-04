Aby wydłużyć majówkę o dwa dni, spędzili kilka godzin w kolejce. W szczytnym celu! Tłum ludzi stawił się w oddziale krwiodawstwa w Nysie

- Czekałem godzinę, aby się zarejestrować. Teraz czekam w kolejce do lekarza - powiedział nam jeden z chętnych do oddania krwi.

Poza ustawowymi zniżkami, krwiodawcy mają do dyspozycji cały wachlarz upustów na najróżniejsze usługi. „Dawcom w darze” to ogólnopolska inicjatywa gromadząca miejsca oferujące rabaty dla Honorowych…

Po oddaniu krwi, krwiodawcy otrzymują zaświadczenie, które zwalnia od wykonywania pracy w dniu donacji oraz w dniu następnym. To oznacza, że oddając krew w poniedziałek (28 kwietnia), można było otrzymać zwolnienie z pracy do wtorku. Z kolei środa (1 maja) i piątek (3 maja) to dni ustawowo wolne. Jeśli poniedziałkowi donatorzy wezmą urlop 2 maja, mogą mieć ciągiem nawet 7 dni wolnego!

Nieoficjalnie udało się nam dowiedzieć, że do godz. 8.45 w Nysie zarejestrowało się około 60 chętnych do oddania krwi, ale to nie oznacza, że każdy z nich zostanie dopuszczony do donacji. Po drodze czeka ich jeszcze badanie krwi i wizyta w gabinecie lekarskim. Krwiodawca musi wykazać się dobrym zdrowiem.