Setki firm dają specjalne zniżki dla krwiodawców w ramach akcji "Dawcom w darze". Promocje również na Opolszczyźnie Marcin Żukowski

W ramach akcji "Dawcom w darze" honorowi krwiodawcy mogą skorzystać z wielu atrakcyjnych rabatów. Wśród oferujących zniżki są również firmy z Opolszczyzny.

Poza ustawowymi zniżkami, krwiodawcy mają do dyspozycji cały wachlarz upustów na najróżniejsze usługi. „Dawcom w darze” to ogólnopolska inicjatywa gromadząca miejsca oferujące rabaty dla Honorowych Dawców Krwi. Są w niej także opolskie firmy. Oczywiście w idei honorowego krwiodawstwa nie są najważniejsze korzyści materialne dawców, ale warto wiedzieć, że wiele firm - dając specjalne oferty - docenia pomoc niesioną przez krwiodawców. Wraz z naszymi partnerami zachęcamy do udziału w akcji "Płynie w nas życie". Nie zwlekaj, dołącz do grona honorowych krwiodawców i pomagaj innym!