Agresywny mężczyzna na osiedlu Armii Krajowej w Opolu. Zaatakował ratowników medycznych

Operator numeru 112 otrzymał zgłoszenie na ul. Fieldorfa w Opolu, gdzie pomocy potrzebował 47-letni mężczyzna.

Po upadku z krzesła doznał on urazu głowy i był zakrwawiony. Był agresywny wobec ratowników medycznych, którzy weszli do jego mieszkania. Na pomoc wezwano policję.

Przybyli również strażacy z JRG 1 w Opolu, którzy pomogli w przetransportowaniu 47-latka do karetki. Został on zawieziony do szpitala w asyście policji.

Nieoficjalnie sąsiedzi mówią, że policja często interweniuje w tym mieszkaniu.