Akcja "Drzewko za surowce wtórne" w Namysłowie. Frekwencja przerosła oczekiwania

Mieszkańcy mogli przyłączyć się do walki o czystsze środowisko naturalne. W końcu to od naszych codziennych decyzji zależy to, jakim powietrzem oddychamy i jak wygląda nasze otoczenie.

Namysłowianie mogli w zamian za 5 kilogramów makulatury lub zużyty sprzęt elektryczno-elektroniczny (małe AGD - elektroodpad, kompletny, niepozbawiony części elektronicznych) albo minimum 10 baterii, otrzymać bilecik na odbiór jednego drzewka, który można było zrealizować na stoisku tuż obok.

Akcja od samego startu cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Namysłowanie tłumnie przybyli do centrum miasta zabierając ze sobą sprzęty, makulaturę i baterie, a potem z uśmiechem na twarzy udawali się po odbiór drzewka.