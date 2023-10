Akcja nto: Pociąg marzeń zabrał dzieci na wycieczkę, nie tylko do stolicy

W wycieczce wzięli udział podopieczni opolskiej fundacji Horyzont.

- Pytaliśmy dzieci, dokąd chcą pojechać. Byli jednogłośni: Warszawa i park Suntago - mówi Wojciech Zabrocki, prezes fundacji Horyzont i organizator wyjazdu.

Autobus wyjechał z Opola o godzinie 7.30. Po przyjeździe do stolicy wycieczka ruszyła pod Pałac Kultury i Nauki, potem była Marszałkowską, Nowy Świat, Zamek Królewski i Centrum Nauki Kopernika. To właśnie tam, zarówno młody jak i starsi (uczestnicy mieli od 9 do 15 lat), spędzili najwięcej czasu. A już na drugi dzień, czekały ich kolejne atrakcje: zabawa w parku Suntago Wodny Świat. - To było niesamowita jak dzieci się tam bawiły, ale także integrowały. Starsi opiekowali się młodszymi. I jedni i drudzy będą mieli co wspominać - mówi pan Wojciech. - Teraz marzy nam się, żeby zabrać ich w polskie góry.

Pociąg marzeń

Zasady naszej akcji były proste. Specjalny Pociąg miał pomóc w zorganizowaniu wakacji dzieciom, które z różnych względów nie mają takiej możliwości. W szczególności chodziło o podopiecznych różnych fundacji, stowarzyszeń oraz domów dziecka (nto, w tym roku współpracowała z opolską fundacją Horyzont). Do akcji przyłączają się firmy, które poprzez wykupienie wagonika, pomagają tym instytucjom w sfinansowaniu wakacyjnego wyjazdu dla najmłodszych. Zostanie na to przeznaczona połowa wpłaconych środków. Im więcej wagoników, tym więcej dzieci miało szansę na spędzenie beztroskiego i radosnego czasu.